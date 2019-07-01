Городок в Сумской области погрузился в эпоху Средневековья: появилось видео
На исторический фестиваль съехались более полтысячи реконструкторов
В Сумской области городок Тростянец на два дня погрузился в эпоху Средневековья. Сюда, на фестиваль "Старая крепость" съехались более полутысячи реконструкторов из четырех стран. За баталиями наблюдали журналисты "Сегодня".
Этот фестиваль в регионе проводят в десятый раз. В этом году в нем участвуют реконструкторы из Украины, Молдовы, Чехии и Франции. На каждом из рыцарей на фестивале – доспехи весом примерно 35 килограммов.
"Шлемы весили от трех до шести килограмм в зависимости от вашей комплекции", – рассказал "Сегодня" участник фестиваля исторической реконструкции Евгений.
Спорт, история, новые друзья и романтика – это то, что объединило на этом фестивале людей из разных городов, разного возраста и разных профессий.
Напомним, недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.
А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.
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