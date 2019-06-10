Городок в Винницкой области превратился в оперную столицу страны

Зрители на одной сцене смогли увидеть самые известные мюзиклы мира

Городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там, во дворце Потоцких, состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест". Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Участниками фестиваля стали солисты оперы, балета, хора, симфонических оркестров из Украины, Польши, Германии и США. Зрители на одной сцене смогли увидеть самые известные мюзиклы мира: "Призрак оперы", "Нотр-Дам де Пари" и "Чикаго". Кроме того, на закрытии фестиваля побывал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Именно такие события, которые происходят в Тульчине, они сближают друг друга. Они делают нас добрее. Мы сделаем более широкое движение, и оно называется "Маленькие города – большие впечатления". И мы насытили эту программу буквально 50 миллионами гривен, которые дают возможность провести подобные события. Вот в этих маленьких городах, где наша душа, где наше сердце, нужно делать все для того, чтобы наполнить эту жизнь более яркими моментами", – заявил Гройсман.

Напомним, недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.

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