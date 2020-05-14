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Горы мусора и шалаши из тряпок: в Херсоне на свалке поселились семьи с детьми (фото, видео)

14 мая, 11:52

Тина Наринецкая

В город работники приехали из Закарпатья

В Херсоне, где недавно мужчина разбрасывал гранаты, на свалке вместе с детьми жили 18 рабочих из Закарпатья. Жуткое "поселение" обнаружили местные копы.

Как рассказали в пресс-службе полиции города, на свалке разместились несколько семей. Печальнее всего было то, что вместе со взрослыми там жили семеро детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет. Все они приехали из Мукачево.

Взрослые рассказали копам, что прибыли в город на заработки: там они собирали и сортировали мусор. В шалашах, которые они обустроили на свалке, не было ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Кроме того, рядом с этим "жильем" приезжие создали еще одну свалку из того, что они сортировали.

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И взрослые, и дети, как отмечают копы, имели крайне запущенный вид. Из-за этого детей отправят больницу, чтобы оказать им всю необходимую помощь. А тем временем полицейские проверяют законность пребывания и трудоустройства в области этих людей.

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"Мы будем проводить такие рейды для разоблачения и пресечения нелегального использовании труда людей и недопущения эксплуатации детей, которых втягивают в опасную для них работу. Доказать такие нарушения очень трудно, так как никаких соглашений с людьми их работодатели не подписывают, но совместными усилиями с другими службами и ведомствами мы это сделаем и будем вместе решать проблему нарушений трудового законодательства в нашей области", – отметил глава полиции в Херсонской области Александр Прокудин.

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Напомним, не так давно в Черновцаху родителей забрали двух девочек. Дети жили в полной антисанитарии и с козой в доме.

А в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Две недели дети просидели в холодном доме и без еды.

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