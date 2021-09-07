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Винницкая область получила первый транш на реконструкцию аэропорта: что заменят

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
7 сентября, 11:29
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На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн гривен
Основная проблема аэропорта - недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы. Фото: facebook.com/borzov.s.s
Основная проблема аэропорта - недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы. Фото: facebook.com/borzov.s.s

На счет государственного казначейства Винницкой области в понедельник, 6 сентября, поступил первый транш для проведения реконструкции аэропорта "Винница".

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Об этом сообщил в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"13 миллионов гривен – на аэропорт "Винница". Первый транш сегодня поступил на счет государственного казначейства Винницкой области. 135 млн грн – столько получит винницкий аэропорт в этом году. Именно такую ​​сумму может освоить подрядчик в 2021 году", – рассказал Борзов.

Таким образом, отметил он, реконструкция аэропорта скоро начнется. Она будет проведена в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Борзов напомнил, что в конце июня было принято постановление Кабмина о порядке использования средств на аэропорт "Винница". На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн гривен.

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Что известно об аэропорте

  • Аэропорт "Винница" – единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины, в радиусе более 150 км нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов.
  • Благодаря уникальному расположению в зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и северные районы Молдовы.
  • Основная проблема аэропорта – недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы: ограничение только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование, которое по характеристикам уже не соответствует современным требованиям международных авиакомпаний.

"Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования", – отметил глава Винницкой ОГА.

Аэродром является собственностью Минобороны и используется совместно с коммунальным аэропортом для нужд гражданской авиации и поддержания обороноспособности страны, в частности для совместных программ Украина-НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" запланировано развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины.

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