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Грипп в Украине: в Житомирской области умерли шесть человек

21 января, 20:41

Больные обратились за помощью слишком поздно

В Житомирской области с начала года после осложнений от гриппа умерли шесть человек. Об этом сообщили в региональном лабораторном центре Минздрава.

"В течение последних четырех недель в области обследованы 75 тяжелых больных, из них в 31 случае лабораторно подтвержден грипп – в мазках из зева определен вирус гриппа А(H1N1) пандемический. Шесть больных умерли, в том числе пять – в Житомире и один – в Коростышевском районе", – говорится в сообщении.

По данным центра, последний летальный случай – смерть 50-летней женщины в Коростышеве – зафиксировали вчера, 20 января.

Медики подчеркнули, что больные обратились за помощью, уже находясь в крайне тяжелом состоянии, и ни один из них не имел прививки от гриппа.

Напомним, в Тернопольской области три человека умерли от пневмонии, вызванной осложнениями от гриппа. Врачи объяснили ситуацию, а также рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

Также накануне Нового года жертвой гриппа стал мужчина, относившейся к группе риска – он заболел 20 декабря и, несмотря на то что его госпитализировали, умер в реанимации 31 декабря.

О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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Источник: Сегодня

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