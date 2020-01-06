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Громкое убийство в Каховке: расследованием будет руководить Офис генпрокурора

6 января, 11:33

Группа прокуроров уже направилась на место преступления

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Руководить расследованием резонансного убийства в Каховке будет группа прокуроров из Офиса генерального прокурора.

"5 января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", – отмечается в сообщении Офиса.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что задачей прокуроров, которые уже направились на место преступления, является изучение всех версий произошедшего, состояния производства, принятия мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

Ранее мы сообщали, что в Каховке продолжаются масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Напомним, ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

В свою очередь сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела. По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана".

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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Источник: Сегодня

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