Громкое убийство в Каховке: в ГБР сделали заявление, а расследование передали в Херсон

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После резонансного убийства в Каховке и массовых акций горожан, которые выступили против возможных попыток "замять" расследование, уголовное производство было передано в главное управление областной полиции.

Как заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, для беспристрастного расследования преступления, в котором может быть замешан полицейский, оно было передано в следственное управление областного главка полиции.

"Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", – заявил Прокудин.

В полиции подчеркнули, что граждане, требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику.

Прокудин заверил, что событие находится на его личном контроле. Он обратился к пользователям соцсетей с просьбой "воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции".

Между тем, в Государственном бюро расследований заявили о начале расследования относительно сотрудника одного из отделов Нацполиции, который может быть причастен к убийству в Каховке.

"Происшествие случилось около 6 утра 1 января. В Результате конфликта один из его участников (бывший сотрудник милиции) сделал несколько выстрелов в своего оппонента. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству мог быть причастен сотрудник полиции, который отмечал Новый год в одной компании с подозреваемым", – отметили в Бюро.

Досудебное расследование ведется по факту возможного превышения власти или служебных полномочий. Следователи ГБР проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств события. Среди прочего, будет дана оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешение на использование оружия.

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку, по словам врачей, на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции.

Напомним, что в Каховке после убийства местного жителя отделение полиции забросали файерами.

С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

На месте инцидента дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки.

Ранее также сообщалось, что в Херсонской области произошло убийство: 29-летний мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в живот другому мужчине. В результате ссоры между хозяином дома и бывшим мужем его жены произошла стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника, ему избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам .

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины . Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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