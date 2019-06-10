Гройсман рассказал об угрозах после загрязнения Роси: какова ситуация на данный момент

Премьер-министр Украины прибыл в Винницкую область для участия в работе штаба на месте экологического бедствия

После ДТП с попаданием химикатов в воды реки Рось сотрудники экстренных служб и в первую очередь ГСЧС внимательно следят за ситуацией. На данный момент нет никаких данных, подтверждающих наличие опасности.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время общения с журналистами у Винницкой областной государственной администрации.

"ГСЧС, Госпотребслужба, все службы работают над тем, чтобы мониторить состояние загрязнения возможного. В настоящий момент у меня нет никакой информации об угрозах. Через несколько часов глава ГСЧС проведет брифинг по этому поводу", – заявил он.

Также глава правительства подчеркнул, что, по его информации, на данный момент никакой "угрозы не обнаружено, а все экстренные службы работают над мониторингом ситуации и готовы предпринять все необходимые меры в случае необходимости".

"Вчера такие меры были оперативно предприняты. Считаю, что нужно отслеживать рекомендации Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Госпотребслужбы, и все будет абсолютно нормально", – резюмировал он.

Ранее мы сообщали о результатах анализов после забора воды на границе Винницкой и Киевской областей. Как заявил представитель Винницкой ОГА, никаких опасных веществ обнаружено не было.

Напомним, авария в Винницкой области грозит Киевской экологической катастрофой. В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей. "Сегодня" выяснили,

что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.

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