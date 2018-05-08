Гройсман в Черкассах рассказал о состоянии отравившихся школьников

Вчера, 17:22

Гройсман заверил, что никакой угрозы жизням пострадавших детей нет

 


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который прибыл в Черкассы после сообщений о массовом отравлении школьников, посетил пострадавших в больнице и сообщил, что состояние их здоровья стабильное.

Также в своем Twitter он написал, что вместе с ним в медучреждение из Киева прибыли квалифицированные врачи: "Черкасская областная детская больница. Посетил детей, состояние всех стабильное. Здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами".

Кроме того, он отметил, что местные врачи сработали "оперативно и профессионально", "все анализы сделаны, рисков нет, организуем лабораторную поддержку".

Напомним, что по последним данным число пострадавших в Черкассах составило 57 человек – 53 школьника, двое учителей и еще двое солдат из близлежащей части.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Стоит добавить, что экспресс-анализы не показали наличия в воздухе каких-либо вредных веществ, а лабораторные пробы воды должны были быть готовы к 16 часам.
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Источник:

"Сегодня"

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