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Групповое убийство в Николаеве: 20-летняя подозреваемая просила отпустить ее выйти замуж

16 января, 11:39

Обвиняемая просила сменить меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Николаеве 20-летняя девушка, одна из трех подозреваемых в разбойном нападении и убийстве 35-летней женщины, попросила суд изменить ей меру пресечения, чтобы выйти замуж и устроиться на работу.

Ее адвокат обратился с ходатайством заменить ей круглосуточный домашний арест на личное обязательство. Об этом шла речь на заседании в Центральном районном суде города, сообщили в пресс-службе суда.

В свою очередь, прокурор требовал продлить меру пресечения всем подозреваемым – круглосуточный домашний арест 20-летней девушке и содержание под стражей в отношении двух других фигурантов.

Исследовав материалы и заслушав мнения сторон, коллегия судей постановила продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля для 20-летней обвиняемой, в отношении других обвиняемых продлить сроки содержания под стражей.

Стоит напомнить, что убийство было совершено в ночь на 1 августа 2018 года на Паромном спуске в Николаеве. Позже по подозрению в совершении преступления были задержаны трое одесситов: двое парней (18 и 22 лет) и 18-летнюю девушку.

Жертвой стала жительница Николаева, которая получила предложение о встрече от мужчины, с которым познакомилась в сети. Свидание у реки обернулось жестоким убийством: женщине проломили голову, а потом сняли с тела золотые украшения и часы, а также забрали мобильный телефон.

Напомним, ранее в Николаеве обнаружили убитыми трое работников АЗС. Погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого, а при задержании у него обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

Суд отправил его под стражу и назначил судебно-психиатрическую экспертизу. В случае, если вменяемость подозреваемого будет подтверждена, ему грозит тюремное заключение на срок от 10 лет до пожизненного. Сам задержанный что-либо комментировать отказался и никаких показаний не дал.

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Источник: Сегодня

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