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Грузовик с тралом выехал на переезд. Подробности ДТП с поездом в Полтавской области – фото

30 июля 2021 12:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

56-летний водитель грузовика Daf из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн

ДТП с поездом в Полтавской области. Коллаж "Сегодня"

ДТП с поездом в Полтавской области. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП грузовика и поезда, которое случилось ночью 30 июля в Полтавской области. К счастью, в результате аварии нет жертв. Пострадала одна женщина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Отмечается, что в селе Покровское 56-летний водитель грузовика Daf из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн. Он выехал на железнодорожный переезд и в этот момент путями двигался товарный поезд. Поезд врезался в трал с комбайном.

У поезда и авто механические повреждения. Фото: Нацполиция

В результате ДТП дежурная по переезду получила телесные повреждения, а у транспортных средств механические повреждения.

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Копы скоро откроют уголовное производство, все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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