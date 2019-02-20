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"Грузовое" ДТП в Житомирской области: двое водителей оказались в больнице, а товар – на дороге

Сегодня, 14:23

Один из грузовиков выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя коллегами

"Грузовое" ДТП в Житомирской области: двое водителей оказались в больнице, а товар – на дороге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d44/6e9/5c6d446e9a600.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d44/6e9/5c6d446e9a600.jpg Другие регионы Один из грузовиков выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя коллегами

В Житомирской области, на трассе "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский", возле села Снигури, водитель грузовика МAN выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими грузовиками – DAF и Volvo.

Столкновение произошло после того, как шофер не справился с управлением, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Житомирской области.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МAN не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF. В дальнейшем, грузовой автомобиль МAN столкнулся с транспортным средством Volvo", – говорится в сообщении.

В результате происшествия двое водителей были госпитализированы, а на трассу из опрокинувшихся грузовиков высыпался товар. На месте ДТП работала бригада спасателей и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: погибли пять человек .

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Также напомним, что более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла 18 февраля на западе Боливии.

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Тег ДТП, грузовики, грузовик, житомирская область

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