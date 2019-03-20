Грязные, голодные и неухоженные: в Черкассах нашли двух брошенных малышей
По словам соседей, мать мальчиков постоянно пьет и совсем не заботится о них
Сначала копы во время патрулирования нашли четырехлетнего мальчика – ребенок сам бродил по улицам. Узнав, где он живет, правоохранители приехали по адресу и ужаснулись. Квартира была забита мусором, а среди хлама ползал еще один ребенок.
"Один мальчик до года, он был полностью обнажен. Ползал среди ножей, которые валялись на полу, среди разбитых тарелок, среди бутылок из-под алкоголя", – рассказала "Сегодня" старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Волк.
На момент прибытия копов взрослых дома не было. От соседей "Сегодня" узнали, что дети живут вместе с прабабушкой и матерью, но о них женщины не заботятся и обе пьянствуют. На данный момент соцработники отвезли старшего мальчика в приют, годовалого малыша пока оставили с матерью.
Социальные службы обещают держать дело на контроле. Если мать детей не возьмется за ум, будут добиваться лишения ее прав на детей. После этого мальчиков отдадут в детский дом.
Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью.
А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку
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