Грязные, голодные и неухоженные: в Черкассах нашли двух брошенных малышей

По словам соседей, мать мальчиков постоянно пьет и совсем не заботится о них

Грязные, голодные и неухоженные: в Черкассах нашли двух брошенных малышей 2019-03-20T14:14:00+02:00 Другие регионы По словам соседей, мать мальчиков постоянно пьет и совсем не заботится о них

Сначала копы во время патрулирования нашли четырехлетнего мальчика – ребенок сам бродил по улицам. Узнав, где он живет, правоохранители приехали по адресу и ужаснулись. Квартира была забита мусором, а среди хлама ползал еще один ребенок.

"Один мальчик до года, он был полностью обнажен. Ползал среди ножей, которые валялись на полу, среди разбитых тарелок, среди бутылок из-под алкоголя", – рассказала "Сегодня" старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Волк.

На момент прибытия копов взрослых дома не было. От соседей "Сегодня" узнали, что дети живут вместе с прабабушкой и матерью, но о них женщины не заботятся и обе пьянствуют. На данный момент соцработники отвезли старшего мальчика в приют, годовалого малыша пока оставили с матерью.

Социальные службы обещают держать дело на контроле. Если мать детей не возьмется за ум, будут добиваться лишения ее прав на детей. После этого мальчиков отдадут в детский дом.

Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью.

А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку

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