Гуайдо вновь отверг возможность диалога с правительством Мадуро в Венесуэле

Гуайдо заявил, что венесуэльцы не идут ни на какие фальшивые диалоги

Фото: AFP

Гуайдо вновь отверг возможность диалога с правительством Мадуро в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg 2019-04-11T01:44:00+03:00 Другие регионы Гуайдо заявил, что венесуэльцы не идут ни на какие фальшивые диалоги

Политические противники венесуэльского правительства не намерены садиться за стол переговоров с его представителями. Об этом вновь заявил в среду лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, выступая на митинге в столице страны.

"Ходят слухи о возможности начала диалога, есть несколько стран, которые хотят участвовать в поиске выхода из политического кризиса, — сказал политик. — Мы, венесуэльцы, не идем ни на какие фальшивые диалоги".

Ранее на этой неделе глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что правительство президента Николаса Мадуро ждет, что оппозиция "соизволит уважать свой народ" и начнет диалог с властями. Предыдущие переговоры между правительством Боливарианской Республики и оппозицией проходили в Доминиканской Республике при участии международных посредников. Без какого-либо результата они завершились в начале 2018 года.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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