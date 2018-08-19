Хакер из Кропивницкого попался на грабеже участников криптовалютных бирж

Сегодня, 03:52

23-летний молодой человек разработал программу, при помощи которой получал доступ к интернет-ресурсам, защищенным системами логической защиты

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили хакера, создавшего и распространявшего программу для похищения средств участников криптовалютных бирж. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как установили специалисты из Киберполиции, разработанная 23-летним молодым человеком программа распространялась на закрытых хакерских форумах и позволяла ее владельцу получать несанкционированный доступ к интернет-ресурсам, защищенным системами логической защиты. Таким образом, злоумышленник получал доступы к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал счета участников криптовалютных бирж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В городе Кропивницкий, по месту жительства хакера, полицейские провели санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-накопители. Вся техника направлена на экспертизу, проводится досудебное расследование. После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярностьПричем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров. 
хакер, криптовалюта, киберполиция, Кропивницкий
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Кировоградской области

В Кропивницком на крупной взятке поймали следователя полиции

17 Августа, 17:06

Мужчина вымогал у подозреваемого в краже три тысячи долларов 

Техно

Хакер признал свою вину. Фото: The Hacker News

Подросток взломал серверы Apple и украл данных на 90 ГБ

17 Августа, 14:08

Злоумышленника поймали по горячим следам – им оказался 16-летний школьник из Мельбурна
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Инвестор хочет отсудить у оператора связи 224 млн долларов из-за взлома своего криптовалютного счета

16 Августа, 08:00

Терпин сообщил, что в течение семи месяцев стал жертвой двух взломов

Техно

11-летняя девочка-хакер взломала сайт за 10 минут. Фото: pixabay.com

Школьница взломала сайт и сфальсифицировала результаты выборов

15 Августа, 08:23

В результате взлома юный хакер в 3 раза увеличил количество голосов на сайте в пользу своего кандидата
Загрузка...