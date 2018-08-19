Хакер из Кропивницкого попался на грабеже участников криптовалютных бирж
23-летний молодой человек разработал программу, при помощи которой получал доступ к интернет-ресурсам, защищенным системами логической защиты
Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили хакера, создавшего и распространявшего программу для похищения средств участников криптовалютных бирж. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.
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Как установили специалисты из Киберполиции, разработанная 23-летним молодым человеком программа распространялась на закрытых хакерских форумах и позволяла ее владельцу получать несанкционированный доступ к интернет-ресурсам, защищенным системами логической защиты. Таким образом, злоумышленник получал доступы к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал счета участников криптовалютных бирж.
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В городе Кропивницкий, по месту жительства хакера, полицейские провели санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-накопители. Вся техника направлена на экспертизу, проводится досудебное расследование. После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.