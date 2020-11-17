Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили там флаг "ЛНР" (фото)

Неизвестные взломали официальный веб-сайт Николаевской областной государственной администрации.

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О несанкционированном вмешательстве в работу сообщила ОГА в Facebook.

В публикации отметили, что сейчас специалисты устраняют последствия, устанавливают причины поломки и причастных лиц. Виновные будут отвечать за преступление согласно действующему законодательству.

В то же время местные СМИ пишут, что хакеры разместили на сайте ОГА изображение флага так называемой "Луганской народной республики".

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Также злоумышленники оставили текст на главной странице сайта: "Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ! Срочно кури SQLі".

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Сейчас сайт не работает.

SQL инъекция – один из распространенных способов взлома сайтов и программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода.

Напомним, ранее в соцсети Telegram обнаружили чат-бот, который распространяет данные об украинских военных.

Также мы писали, что хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму.

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