Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили там флаг "ЛНР" (фото)

Неизвестные взломали официальный веб-сайт Николаевской областной государственной администрации.
О несанкционированном вмешательстве в работу сообщила ОГА в Facebook.
В публикации отметили, что сейчас специалисты устраняют последствия, устанавливают причины поломки и причастных лиц. Виновные будут отвечать за преступление согласно действующему законодательству.
В то же время местные СМИ пишут, что хакеры разместили на сайте ОГА изображение флага так называемой "Луганской народной республики".
Также злоумышленники оставили текст на главной странице сайта: "Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ! Срочно кури SQLі".
Сейчас сайт не работает.
SQL инъекция – один из распространенных способов взлома сайтов и программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода.
Напомним, ранее в соцсети Telegram обнаружили чат-бот, который распространяет данные об украинских военных.
Также мы писали, что хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму.
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