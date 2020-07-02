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В Харькове полицейский устроил драку в кафе: что ему грозит

2 июля, 13:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейскому не понравилось обслуживание

Харьковскому полицейскому и его товарищу, которые устроили драку в кафе, сообщили о подозрении. Мужчины могут получить немалый срок – четыре года за решеткой.

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"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Полицейский и его товарищ подозреваются в хулиганстве, связанном с группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", – рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Напомним, в июле 2019 года патрульный отдыхал в компании в одном из заведений Харькова. Там им не понравилось обслуживание. Сперва посетители выражали свое недовольство лишь словесно. Владелец кафе предложил им уладить все вопросы на следующий день, однако мужчин не удовлетворило такое предложение. В итоге – патрульный со своим товарищем устроил драку.

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Харьков подозреваемые драка полиция кафе патрульные

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