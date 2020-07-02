В Харькове полицейский устроил драку в кафе: что ему грозит

Харьковскому полицейскому и его товарищу, которые устроили драку в кафе, сообщили о подозрении. Мужчины могут получить немалый срок – четыре года за решеткой.

Реклама

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Полицейский и его товарищ подозреваются в хулиганстве, связанном с группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", – рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Напомним, в июле 2019 года патрульный отдыхал в компании в одном из заведений Харькова. Там им не понравилось обслуживание. Сперва посетители выражали свое недовольство лишь словесно. Владелец кафе предложил им уладить все вопросы на следующий день, однако мужчин не удовлетворило такое предложение. В итоге – патрульный со своим товарищем устроил драку.

В тренде В Украине произошло землетрясение: подробности

Ранее мы сообщали, что во дворе дома в Одессе пьяный полицейский устроил стрельбу. Горе-правоохранитель открыл огонь по родственникам.

Реклама

А в Одессе копы подстрелили собаку – смотрите видео.

Видео: Подслушано Одесса/Телеграм

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама