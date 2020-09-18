Хасиды начинают праздновать Рош ха-Шана: что происходит в Умани (видео)

На улицах города очень много копов

В Умани сегодня вечером, 18 сентября, начнется празднование еврейского Нового года. По традиции, на Рош ха-Шана хасиды массово приезжают в Умань.

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Несмотря на карантин, на могилу основателя брацлавского течения хасидизма Раби Нахмана приехали две с половиной тысячи хасидов. Они верят, что паломничество к месту захоронения цадика в Рош ха-Шана искупает грехи.

Журналисты "Сегодня" побывали на месте и рассказали о том, как проходят последние подготовки к празднованию.

Сейчас возле могилы Раби Нахмана порядок охраняют более 500 правоохранителей. Отметим, что паломников меньше, чем стражей порядка. Патрулируют окрестности даже кинологи с собаками.

На установленном блокпосту пограничники проверяют автомобили и дезинфицируют их. Кроме того, у всех паломников проверяют документы. Если выяснится, что кто-то из иностранцев попал в Украину незаконно, так как правительство закрыло границы, то их сразу депортируют.

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В целом на данный момент ситуация спокойная, нарушений нет.

Ранее мы сообщали, что у застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус.

Также напомним, накануне Рош ха-Шана в Умани усилили карантинные меры.

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