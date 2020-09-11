"Хасиды не обслуживаются": в Умани паломников не пускают в магазины

В Объединенной еврейской общине Украины собираются обратиться в полицию

В Умани, где недавно хасиды устроили дебош у могилы цадика Нахмана, у входа в магазин заметили дискриминирующую табличку с надписью: "Хасиды не обслуживаются. COVID-19".

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Соответствующее фото опубликовал один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин на своей странице в Facebook.

Как сообщает JewishNews, Хаим рассказал, что табличку обнаружили сегодня утром, 11 сентября, у входа в магазин на пересечении улиц Тищика и Европейской. По его словам, во многих других магазинах, хоть и без таблички, паломников также не пускают.

Хаим Хазин отметил, что до сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда.

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Кроме того, фраза на иврите означает "хасидам вход запрещен".

Как сообщает УНИАН, в Объединенной еврейской общине Украины собираются обратиться в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное дело в связи с нарушением 161 статьи ККУ.

Ранее мы сообщали, что в Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19.

Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

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