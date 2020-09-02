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Хасиды в Умани: полиция города перешла на усиленный режим работы

2 сентября, 16:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе за порядком следят более 500 полицейских

В Черкасской области для охраны хасидов, которые прибудут в Умань, полицию перевели на усиленный режим службы.

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Об этом шла речь на совещании с участием заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича и главного санитарного врача Виктора Ляшко, сообщили на официальном сайте МВД.

"Представители Нацполиции и Минздрава, которые прибыли на Черкасчину, провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидского сообщества о планах мероприятий и подготовке к празднованию Рош ха-Шана в Умане", - говорится в сообщении.

Особое внимание участники совещания обращали на эпидемиологической ситуации в городе, а также на необходимости придерживаться карантинных ограничений во время праздника.

По словам Фацевич, в Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, а порядок в городе будут обеспечивать более 500 полицейских.

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"Черкасская полиция готова к обеспечению публичного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - говорится в сообщении.

Также представители полиции и Минздрава проинспектировали места паломничества, питания на предмет их готовности к приему посетителей и четкого выполнения карантинных ограничений.

Напомним, ранее между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел конфликт. Поводом для этого стали вопросы имущества и денег. Люди пытались заблокировать приезжим дорогу.

После стычки между жителями Умани и хасидами в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

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МВД паломники хасиды умань

Источник: Сегодня

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