Херсон накрыло отвратительным смрадом из-за гниющего мусора

Сегодня, 11:40

Жители всего города пожаловались на страшную вонь

Иллюстрация. Фото: Facebook
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Херсоне жители всех районов пожаловались на отвратительный запах, который ощущается в воздухе из-за отходов птицеводства, вывезенных на поле возле города. Об этом рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации.

"7 августа 2018 года получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на смрад в воздухе. Оперативной группой ГУ ГСЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что отходы были выгружены в поле на площади протяженностью почти километр, а ветер, дующий в сторону Херсона, несет вонь в город.

Откуда именно появились эти отходы на поле, пока что не установлено. Однако, как отмечают в департаменте, они могут быть вывезены с расположенной в Белозерском районе крупной птицефабрики.

"Учитывая такое большое количество отходов на поле, больше им неоткуда взяться там, как с птицефабрики", – заявили в департаменте.

Напомним, в 2016 году на Грибовичской свалке возле Львова произошел масштабный пожар, после которого  произошел сдвиг мусора, и под горой отходов оказалось четыре человека – эколог и спасатели.

После этого Львову больше года некуда было девать мусор, а ситуация доходила до абсурда: перевозчиков с груженными мусором машинами выгоняли из Днепра и Донбасса, люди перекрывали пакетами с мусором дороги, а над стихийных свалках "гостили" крысы. 

А недавно львовские отходы были обнаружены в Козелецком районе Черниговской области. Жители региона уверены, что для их маленького района это настоящая экологическая катастрофа, при том, что мусорный поток не останавливается.
мусор, Херсон, отходы, вонь
Источник:

Укринформ

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