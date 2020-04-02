Херсон закрыли на карантин: что произошло

На въездах и выездах из города установят блокпосты

В Херсоне специалисты подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией, из-за этого город закрыли на карантин.

Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавирус. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Акт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", – сказал зампредседателя в видеообращении в соцсети.

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Семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

В полночь четверга, 2 апреля город закрыли на карантин. На въездах и выездах из города установят пять блокпостов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области зафиксирован первый случай COVID-19.Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава.

Видео: facebook.com/KozakovIhor

Также из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок.

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