Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Херсон закрыли на карантин: что произошло

2 апреля, 04:14

Елена Кузьмич

На въездах и выездах из города установят блокпосты

В Херсоне специалисты подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией, из-за этого город закрыли на карантин.

Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавирус. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Акт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", – сказал зампредседателя в видеообращении в соцсети.

Реклама

Семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

В полночь четверга, 2 апреля город закрыли на карантин. На въездах и выездах из города установят пять блокпостов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области зафиксирован первый случай COVID-19.Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава.

Видео: facebook.com/KozakovIhor

Также из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Херсон карантин коронавирус блокпост

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИ
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИДругие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...