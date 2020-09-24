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"Херсонщина – это ты": в "Слуге народа" опозорились с билбордом в Очакове (фото)

24 сентября, 18:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Рекламу разместили на выезде из Очакова

В Николаевской области разместили рекламный билборд партии "Слуга Народа". Однако его придется менять, ведь на щите написано "Будет так, как решишь ты! Херсонщина — это ты!".

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Соответствующее фото опубликовали на сайте "Преступности.нет".

/ Фото: Преступности.нет

Сообщается, что билборд установлен на выезде из Очакова в сторону Николаева. Реклама политической партии наклеена с обеих сторон конструкции.

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Пока не известно, как эта реклама оказалась в Николаевской области.

Напомним, ранее в Киеве произошел скандал из-за билбордов с пропагандой. Жители столицы обратили внимание на скандальные билборды, установленные за короткий промежуток времени в разных районах города. В частности, на огромных плакатах была надпись "Россия — наш главный стратегический партнер".

Вскоре полицейские в столице установили трех мужчин, подозреваемых в расклеивании скандальных билбордов с пропагандой. Выяснилось, что собственник рекламной площади не размещал сам и не давал согласия на размещение билбордов. Коммунальщики быстро сняли рекламные плакаты.

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билборд николаевская область местные выборы слуга народа
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