"Херсонщина – это ты": в "Слуге народа" опозорились с билбордом в Очакове (фото)

В Николаевской области разместили рекламный билборд партии "Слуга Народа". Однако его придется менять, ведь на щите написано "Будет так, как решишь ты! Херсонщина — это ты!".
Соответствующее фото опубликовали на сайте "Преступности.нет".
Сообщается, что билборд установлен на выезде из Очакова в сторону Николаева. Реклама политической партии наклеена с обеих сторон конструкции.
Пока не известно, как эта реклама оказалась в Николаевской области.
Напомним, ранее в Киеве произошел скандал из-за билбордов с пропагандой. Жители столицы обратили внимание на скандальные билборды, установленные за короткий промежуток времени в разных районах города. В частности, на огромных плакатах была надпись "Россия — наш главный стратегический партнер".
Вскоре полицейские в столице установили трех мужчин, подозреваемых в расклеивании скандальных билбордов с пропагандой. Выяснилось, что собственник рекламной площади не размещал сам и не давал согласия на размещение билбордов. Коммунальщики быстро сняли рекламные плакаты.
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