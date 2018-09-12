Херсонская художница создает необычные картины с помощью воска и утюга

В Херсонской области художница создает картины, используя воск и обычный утюг. Для своих работ женщине необходим глянцевый картон, горячий утюг и специальные восковые карандаши.

По словам художницы Аллы Бехтольд, необычную технику рисования утюгом она еще подростком подсмотрела в оздоровительном лагере, а мастер-класс проводил парень из Америки.

"Я никогда не рисовала в детстве и считала, что к этому у меня нет способностей. Но мне очень хотелось взять в руки этот утюг", – призналась она.

Несмотря на сомнения, через десять лет, уже в декретном отпуске, женщина все-таки решила попробовать утюг не только на одежде. Методом проб и ошибок создала первую картину, а потом продолжала набивать руку и искать теорию.

"Я начала искать в интернете, писала "рисунки утюгом", но ничего не могла найти, а потом на одном форуме я нашла, что это называется энкаустика", – рассказала художница.

Сейчас Алла показывает, как за три минуты сделать пейзаж с помощью растопленного воска.

"Вот горы, ребром утюга можно рисовать, если высокая трава. Они несут такой терапевтический эффект, потому что быстро создаются. И пожилые люди любят, дети любят, когда на твоих глазах смешивается и получается. И не может не получиться", – показала она.

Интересно, что со своими детьми, которых у художницы уже шестеро, женщина не только гладит школьную форму, но и расписывает домашний интерьер – необычные рисунки можно наносить не только на бумагу, но и на любую основу, которая выдержит горячий утюг.

Что касается классического рисования – краской и кистью – то художница пошла от обратного, и сейчас совершенствует навыки и учится писать картины обычным карандашом и красками.

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