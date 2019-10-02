Херсонская полиция освободила девушку, которую похитил ее бывший парень

Херсонские копы освободили девушку, которую похитил ее бывший парень / Фото: Нацполиция

В Херсонской области полицейские освободили девушку, которую похитил ее бывший сожитель. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в одном из сел Нововоронцовского района.

За помощью копов районного отделения обратилась сестра пропавшей девушки: она рассказала, что к ее родственнице приехал бывший сожитель, они поссорились, а потом он на автомобиле увез девушку в неизвестном направлении.

Начальник отделения Олег Однолько рассказал, что, получив это сообщение копы сразу начали розыски транспортного средства – Mercedes серого цвета: почти два часа экипажи проверяли улицы населенного пункта и лесополосы.

Возле балки недалеко от водохранилища полицейские заметили свежие следы от шин, которые вели к берегу. Стражи порядка спустились в овраг и через несколько метров заметили разыскиваемый автомобиль.

В салоне машины лежала связанная скотчем 22-летняя потерпевшая – она была напугана и находилась в шоковом состоянии. В свою очередь, водитель в этот момент спал. Когда его разбудили, он объяснил свой поступок сильными чувствами к девушке. При этом у парня были явные признаки алкогольного опьянения.

Копы установили, что злоумышленнику 33 года и он проживает в Днепре. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили корпус гранаты Ф-1 без запала, который был направлен на исследование.

После того, как потерпевшая успокоилась, она рассказала об обстоятельствах похищения. По словам девушки, она встречалась с мужчиной около двух месяцев, но потом решила бросить его из-за агрессивного поведения.

Несмотря на разрыв отношений, он продолжал писать сообщения и уговаривал возобновить встречи. В тот день он приехал в село и в очередной раз просил девушку вернуться к нему.

Когда она отказала, мужчина схватил ее за шею и силой затянул в автомобиль. После этого, по словам потерпевшей, в балке парень ее связал и говорил, что отвезет к себе домой и она будет жить с ним.

Злоумышленник был задержан, открыты уголовные производства по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", а также "незаконное обращене с оружием, боеприпасами или взрывчаткой". За содеянное мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, недавно в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.

Также мы писали о том, как в центре Львова похитили гражданина Турции и требовали за него огромный выкуп. А в Луцке посреди улицы трое злоумышленников похитили человека и вывезли в неизвестном направлении.

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