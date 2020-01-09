Херсонская полиция поймала сбежавшего из-под домашнего ареста подозреваемого в убийстве

После поимки суд решил поместить подозреваемого в СИЗО

В Херсоне арестовали мужчину, который подозревается в убийстве 22-летнего Александра Кондалова.

Изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО суд решил после побега главного фигуранта расследования.

Из собственного дома в Херсоне 26-летний подозреваемый убежал 6 января. Задержали его через сутки – в Днепропетровской области.

Напомним, в конце ноября в поле неподалеку Херсона нашли закопанным тело 22-летнего местного жителя. У него было перерезано горло. В убийстве подозревают его товарища, который признался: был пьян и после ссоры убил Александра. Во время рассмотрения дела местные жители организовали у прокуратуры Херсона митинг, считая меру пресечения слишком мягкой.

"Мы получили информацию, что он находится именно там, ориентировали Днепр, полицию Никополя, выехали и задержали. Полицейские очень тщательно контролировали соблюдение его домашнего ареста", – заявил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун.

Напомним, что ранее экс-директор Renault и Nissan Карлос Гон сбежал из Японии. История побега 65-летнего Гона в Ливан скорее похожа на настоящий голливудский триллер.

А в Тернополе подозреваемый в совершении крупного ДТП сбежал из больницы на инвалидной коляске.

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