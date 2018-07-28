Херсонские школьники запустили в небо змея рекордной длины

Около полусотни детей работали над самым длинным змеем в Украине

В Скадовске Херсонской области во время фестиваля воздушных змеев "Цветное небо" школьники в возрасте от 6 до 17 лет установили рекорд, запусти в небо около полтысячи воздушных змеев общей длиной в полкилометра.

"У нас полукилометровый змеи, думаю, что он может поднять человека. 501 метр 61 сантиметр, 456 элементов – с такими параметрами был установлен рекорд", – уточнила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Над созданием поезда из воздушных змеев, длина которого составила почти километр, работали полсотни детей. На маленьких драконах они оставляли свои пожелания о мире в Украине. После этого змейки с мечтами были выпущены в небо.

"Эта идея витает в нашем кружке уже несколько лет. В прошлом году, где-то в начале года мы все-таки решили впритык к ней приблизится", – отметил руководитель аэрокосмического кружка Владимир Емельянов.

Как сообщалось, школьники Украины установили рекорд по одновременному счету на "абакусах" – так называется китайский вид счета.

А в Обухове (Киевская область) устроили массовый детский танец. Дети в вышиванках и с лентами в руках съехались со всего города, чтобы вместе установить всеукраинский рекорд и показать свою любовь к стране.

Как мы писали, в городе Умань Черкасской области сегодня в День защитника Украины на центральной площади города установили сразу два национальных рекорда Украины.