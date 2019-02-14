Херсонский арбуз планируют запатентовать
В ближайшее время херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием
Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием. Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине" на странице в Facebook.
"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания! Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы ассоциации будут представлены для государственной регистрации", – сказано в нем.
Отметим, что проект "Географические указания в Украине" финансируется Европейским Союзом. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с ЕС.
Ранее признание ЮНЕСКО получило искусство пиццайолло в Неаполе. Теперь оно входит в список Всемирного нематериального наследия.
А первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Херсонский арбуз планируют запатентовать". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что приготовить из арбуза: три идеи от известного шеф-повара
Юрий Приемский поделился рецептами оригинальных и простых в исполнении блюд
Новый взгляд на классическое блюдо: салат Капрезе с арбузом
Арбуз кардинально преображает вкус знаменитого итальянского салата