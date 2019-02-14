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Херсонский арбуз планируют запатентовать

Сегодня, 00:23

В ближайшее время херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием

Фото: Pixabay
Херсонский арбуз планируют запатентовать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/498/4fb/5c64984fb579a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/498/4fb/5c64984fb579a.jpg Другие регионы В ближайшее время херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием. Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине" на странице в Facebook.

"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания! Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы ассоциации будут представлены для государственной регистрации", – сказано в нем.

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Отметим, что проект "Географические указания в Украине" финансируется Европейским Союзом. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с ЕС. 

Ранее признание ЮНЕСКО получило  искусство пиццайолло в Неаполе. Теперь оно входит в список Всемирного нематериального наследия. 

А первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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Тег Херсон, арбуз, патент

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