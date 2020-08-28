Херсонский пасечник завоевал Европу фруктово-медовыми суфле с необычными вкусами

Он производит суфле с клубникой, малиной, вишней и даже - киви и бананами

В Херсонской области, которая славится своими арбузами, научились делать фруктово-медовое суфле со вкусами клубники, малины, вишни и даже – киви и банана. Такую продукцию производит пасечник Юрий Лавриненко из села Таврийское. Фруктово-медовый крем любят в Европе и США.

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Юрий ведет "Сегодня" по своей пасеке. В этом году, говорит, меда крайне мало.

"Совсем практически нет. Из-за того, что в нашем регионе не было дождей, засуха", – говорит хозяин пасеки Юрий Лавриненко.

Юрий купил участок бывшей пасеки 16 лет назад. В 2006 году открыл фермерское хозяйство.

"Мед из акации – эксклюзивный. Пользуется спросом. А сейчас акации уже практически нет. Уже все вырубили", – жалуется Юрий.

Чтобы мед не кристаллизовался, решил производить мед-суфле. Уже вывел более восьми вкусов.

"Это облепиха. Людям нравится также со смородиной, дети любят шоколадный", – рассказывает пасечник.

Взбивается все специальными миксерами.

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Ранее порошки, которые добавляют в мед, закупали в Европе. Теперь перешли на украинские.

"Сейчас в Украине, в Киеве производят порошки. Это засушенные фрукты, перебитые в порошки", – объясняет Юрий.

Крем-мед переливают в огромные цистерны.

"Соответствующая температура должна быть. У нас здесь висят градусники. Мы контролируем – если повышается температура, то у нас есть переносные кондиционеры", – говорит начальник производства Александр Никонов.

Экспортируют мед-суфле в страны Евросоюза. Преимущественно, в Германию, Данию и Норвегию. А вот в Украине, смеется хозяин, продукт еще не распробовали.

"На рынке люди не понимают, что это такое. Активнее покупают в интернет-магазине", – говорит Юрий Лавриненко.

В Госпотребслужбе уверяют: контролируют каждый этап производства

"Не только мед, а все пищевые продукты мы рекомендуем покупать только у официально зарегистрированных операторов рынка, в официальных местах торговли. И предостерегаем от приобретения продукции на обочине дорог и стихийных рынках", – говорит начальник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпотребслужбы в Херсонской области Виталий Боярский.

А вот сам хозяин пасеки из всех видов меда советует подсолнечный. Он в разы полезнее меда из акации и имеет большие антибактериальных свойств.

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