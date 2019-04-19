Херсонский прокурор уволен за пьяную езду

Уверял, что его развезло от литра пива

Фото: Патрульная полиция.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) уволила из органов сотрудника прокуратуры Херсонской области Виталия Мищенко за пьяную езду.

Как сообщается в решении КДКП, прокурор в сентябре прошлого года был остановлен патрульными в Южноукраинске Николаевской области. Стражам порядка не понравился резкий запах изо рта и покрасневшие глаза водителя Мищенко, который управлял автомобилем Міtsubishi Раjero Sроrt.

Проходить освидетельствование прокурор отказался. При этом вел себя агрессивно и неадекватно. На Мищенко составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП. В своих пояснениях прокурор заявил, что выпил около литра пива. Жена и брат подтвердили это. Более того, жена пыталась убедить правоохранителей, что за рулем была именно она

В КДКП приняли сторону силовиков и решили привлечь Мищенко к дисциплинарной ответственности. Прокурора уволили с должности.

Как сообщалось, в Одессе суд отстранил от должности и арестовал прокурор из-за квартирной аферы.

Также мы сообщали о том, что в Сумской области жена прокурора насмерть сбила девушку, что вызвало большой общественный резонанс.



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