Херсонский суд разрешил арестовать судно "Мария" из России

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На судно "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ, наложен арест.

Херсонский апелляционный суд в понедельник удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мария".

Как сообщили в прокуратуре АРК, таким образом, определение Херсонского горсуда отменено, на судно наложен арест.

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Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

Также мы писали, что в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков . Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление,отметив, что такой договоренности не существует.

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