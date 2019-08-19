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Херсонский суд разрешил арестовать судно "Мария" из России

19 августа, 16:16

Таким образом, определение Херсонского городского суда отменено

/ Фото: Pixabay

На судно "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ, наложен арест.

Херсонский апелляционный суд в понедельник удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мария".

Как сообщили в прокуратуре АРК, таким образом, определение Херсонского горсуда отменено, на судно наложен арест.

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Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

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После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

Также мы писали, что в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков . Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление,отметив, что такой договоренности не существует.

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