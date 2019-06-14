Херсонскую область снова затопило: подтоплены остаются 59 домов

Для откачки воды укладают дополнительный трубопровод

Часть территории Херсонской области затопило повторно. В селе Новая Маячка поднялся уровень воды, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели подчеркнули, что причиной подъема воды (0,2 – 0,5 м.) стали интенсивные осадки вчера, 13 июня, вследствие чего подтопило 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков.

"По состоянию на 7:00 14 июня остаются подтопленными 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Для откачки воды привлечены 70 чел. и 17 ед. техники. В течение суток откачано 12 тыс. куб. м воды (всего с начала работ 45 тыс. 300 куб. м).

Также отмечается, что для отвода откачанной воды дополнительно укладают временный металлический трубопровод диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта.

Напомним, на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода перелилась через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей. Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком.





Также мы сообщали, что в результате непогоды в Украине под воду уходят города и села. Больше всего пострадали западные и южные области Украины. В течение нескольких часов в некоторых райцентрах выпала месячная норма осадков.





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