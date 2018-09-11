Химическая катастрофа в Крыму: ГСЧС рассказала об очистке херсонских дорог

Сегодня, 12:03

Спасатели смывают дороги специальным составом, чтобы уменьшить влияние химических испарений

Фото: пресс-служба МВД Украины
Фото: пресс-служба МВД Украины

После химической катастрофы в Крыму сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций ведут очистку дорог Херсонской области от опасных химических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Спасатели продолжают очищать дороги Херсонщины от химических веществ. Уже удалось почистить 234 километра. Содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм", – говорится в сообщении.

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При этом в МВД напомнили, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с Крымом, закрытые после массовых отравлений украинских пограничников, до сих пор не работают.

"Но крымчане, которым нужна медицинская помощь, могут воспользоваться упрощенной процедурой пропуска", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что "трагедия на заводе "Титан" – это экологическая беда для нашего родненького Крыма. И пусть оккупант не жалеет нашу землю, помним, что он там временно".

Напомним, что 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Также стоит напомнить, что сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму
МВД, Крым, Армянск, ГСЧС, Херсонская область, химическая катастрофа
Источник:

"Сегодня"

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