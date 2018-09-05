Химическая катастрофа в Крыму: медики обнаружили проблемы у 20 украинских детей

Сегодня, 17:29

Бригады врачей осматривают жителей районов, прилегающих к админгранице с Крымом

Фото: Facebook/Ruslan Wolf
Фото: Facebook/Ruslan Wolf

После выброса опасных химических веществ на территории оккупированного Крыма бригады врачей проводят осмотры жителей Каланчацкого и Чаплинского районов, прилегающих к админгранице с полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

"Сегодня, 5 сентября, в шесть утра группа областных врачей отправилась в села Каланчацкого и Чаплинского районов для обследования, в первую очередь, детей, ведь, по неофициальной информации, химические выбросы увеличились в разы", – говорится в сообщении.

Местных жителей обследуют четыре бригады медиков. В состав бригад входят врачи высшей категории, в том числе кардиологи, педиатры, терапевты, отоларингологи.

"Сейчас среди взрослого населения случаев заболеваний не обнаружено. А среди детей 5-7-х классов выявлено около 20 случаев ларингита, раздражения слизистой оболочки. При этом нельзя точно утверждать, что выявленные заболевания связаны с химическими выбросами в Крыму. Результаты обследований получим после лабораторных исследований", – сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.
Крым, врачи, Армянск, обследование, Херсонская область
Источник:

"Сегодня"

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