Химикаты в воде реки Рось: чиновники сообщили о новых подробностях

По словам экспертов, никаких опасных веществ в водоемах пока обнаружено не было

После попадания химикатов в воды реки Рось во время ДТП жителям Винницкой и Черкасской областей, которые берут воду оттуда, ничего не грозит – опасных веществ в водоемах обнаружено не было.

В то же время, содержание химикатов в реках и озерах постоянно проверяют специалисты, которые берут пробы воды. По словам чиновников, загрязнение еще может распространиться.

При этом озеро в селе Збаржевка, куда попали химикаты, было ограждено. Вода здесь красного цвета, а на поверхности – пена, а рыба погибла. Именно сюда из грузовика попало около 400 литров химикатов.

Экоинспекция взяла анализы. По их словам, некоторые показатели превышают допустимые нормы в сотни раз.

"Нам сообщили, что обнаружено превышение, там очень большое, там почти в 400 раз одного из гербицидов, это "Тарга -супер". Гербициды, фунгициды, которые влияют на бурьяны, исключительно на бурьяны", – рассказал Игорь Осадчук, заместитель начальника государственной экологической инспекции в Винницкой области.

Областные чиновники срочно создали оперативную группу и утверждают, что химикаты, попавшие в воду, не несут угрозы здоровью людей и животных.

"Опасных инсектицидов там не было. Инсектициды – это химические вещества четвертого уровня опасности, которые очень опасны для людей, но их там не было", – заверил Андрей Гижко, заместитель главы Винницкой ОГА.

Несколько дней экологи будут следить за уровнем химикатов в озере, реке Рось, а также в колодцах ближайших сел.

Химикаты, разлитые возле Збаржевки, могут попасть и в водоемы Черкасской области – здесь местные власти просили людей не купаться, не ловить рыбу и не поить животных, однако некоторые не удержались.

"Котам словлю десяток, да и все. – А слышали, что не рекомендуют ни ловить, ни купаться? – Правильно. А котам-то надо же", – заявил житель Корсунь-Шевченкова.

Сейчас в регионе работает экологическая инспекция. Трижды в день экологи берут пробы воды, чтобы определить уровень загрязнения Роси. Они успокаивают – пока что все в норме. Да и не могла отрава так быстро распространиться.

"Каких-то, вообще никаких признаков загрязнения мы не увидели и не видим. Нужно понимать, что это находится за сотню километров от нас", – объяснил Сергей Полищук, первый заместитель начальника Госэкоинспекции Центрального округа.

Реальная угроза окружающей среде и здоровью людей, предполагают специалисты, может возникнуть только через несколько дней, когда течение донесет химикаты до Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей.

"Сегодня" выяснили, что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.

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