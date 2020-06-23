Продавала дочь в рабство за 40 тысяч: как идет расследование нашумевшего случая

С начала года в Украине полиция выявила более 120 случаев торговли людьми. Более чем в 50 случаях фигурантам объявлены подозрения. Также силовики установили, что в 8 случаях к таким преступлениям причастны банды.

Реклама

За последнее время одним из самых громких таких происшествий стал случай в Хмельницкой области. По данным СБУ, год тому назад была задержана местная жительница, которая пыталась продать свою 15-летнюю дочь в сексуальное рабство за 40 тыс. грн.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для собственной пятнадцатилетней дочери. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн", – сообщала тогда пресс-служба СБУ.

В итоге, после получения аванса за дочь, женщина была задержана в одном из парков облцентра.

Реклама

После завершения расследования дело было передано в суд, за год состоялось несколько заседаний.

"Сейчас дело рассматривается в суде. Но еще не допрошены все свидетели", – говорит адвокат подозреваемой Андрей Рыбачок.

По его словам, подозреваемая частично признала свою вину. Если вина горе-матери будет доказана, то ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, случаи продажи детей матерями – не редкость. В прошлом году Коммунарский суд Запорожья приговорил к 9 годам тюрьмы местную жительницу, которая продала своего ребенка за 5 тыс. долларов.

Также сообщалось, что в Николаеве к 10 годам тюрьмы приговорили местную жительницу, которая бросила с моста своего малыша в ледяную воду. Подробности – в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама