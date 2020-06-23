Українська
$ 26,67
29,9
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Продавала дочь в рабство за 40 тысяч: как идет расследование нашумевшего случая

23 июня, 04:30

Игорь Серов Игорь Серов

Резонансное дело уже дошло до суда

С начала года в Украине полиция выявила более 120 случаев торговли людьми. Более чем в 50 случаях фигурантам объявлены подозрения. Также силовики установили, что в 8 случаях к таким преступлениям причастны банды.

Реклама

За последнее время одним из самых громких таких происшествий стал случай в Хмельницкой области. По данным СБУ, год тому назад была задержана местная жительница, которая пыталась продать свою 15-летнюю дочь в сексуальное рабство за 40 тыс. грн.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для собственной пятнадцатилетней дочери. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн", – сообщала тогда пресс-служба СБУ.

В итоге, после получения аванса за дочь, женщина была задержана в одном из парков облцентра.

Реклама

После завершения расследования дело было передано в суд, за год состоялось несколько заседаний.

"Сейчас дело рассматривается в суде. Но еще не допрошены все свидетели", – говорит адвокат подозреваемой Андрей Рыбачок.

По его словам, подозреваемая частично признала свою вину. Если вина горе-матери будет доказана, то ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, случаи продажи детей матерями – не редкость. В прошлом году Коммунарский суд Запорожья приговорил к 9 годам тюрьмы местную жительницу, которая продала своего ребенка за 5 тыс. долларов.

Также сообщалось, что в Николаеве к 10 годам тюрьмы приговорили местную жительницу, которая бросила с моста своего малыша в ледяную воду. Подробности – в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд СБУ расследование дочь торговля людьми мать

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)Другие регионы
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибшихДругие регионы
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять