Хмельницкий накрыла сильная гроза: затопило улицы и рынок (фото, видео)

Хмельницкий накрыл мощный ливень. Стихия натворила немало бед в городе, там затопило улицы и рынок.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, вечером 19 июля поступило сообщение о том, что в результате ливневого дождя произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

На место происшествия выехали спасатели, которые с помощью мотопомпы откачивали воду из подтопленных участков.

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Кадрами последствий непогоды делились в соцсетях очевидцы. Кроме того, в городе сильно затопило местный рынок. Машины передвигались по городу вплавь.

Видео: Telegram-канал/Хмельницький LIVE

Видео: Telegram-канал/Хмельницький LIVE

Видео: Telegram-канал/Хмельницький LIVE

Напомним, в конце июня в Одессе прошел ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра. На Ланжероновском спуске, по словам очевидцев, появился самый настоящий "водопад". Кроме того, больше всего пострадали улицы Балковская и Приморская.

Также ранее мы сообщали, что ливень затопил Запорожье. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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