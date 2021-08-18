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Хмельницкий затопило. Потоки воды сбивают с ног, а в центре города забил новый "фонтан" (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 14:56
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Мощный ливень фактически затопил город. Ветер валил деревья, а улицы засыпал град
Сильный ливень затопил Хмельницкий. Фото: ye.ua
Сильный ливень затопил Хмельницкий. Фото: ye.ua

В Хмельницком продолжает бушевать непогода. Город затопил сильный ливень, по улицам невозможно спокойной передвигаться, потоки воды сбивают с ног людей. Местами образовались целые водопады, а в центре горда забил "фонтан".

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Очевидцы делятся в соцсетях последствиями непогоды.

Ливень сопровождали шквал и град

Непогода начала бушевать в городе еще 17 августа. Стихия превратила некоторые улицы в реки. Например, затопило часть улицы Панаса Мирного. У озера вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала в водоем.

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В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды:

  • подтопило 5 подвалов жилых домов;

  • ветер свалил 16 деревьев.

  • спасатели откачали более 2 тысяч квадратных метров воды.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.

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Также напомним, ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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