Хмельницкий затопило. Потоки воды сбивают с ног, а в центре города забил новый "фонтан" (видео)

В Хмельницком продолжает бушевать непогода. Город затопил сильный ливень, по улицам невозможно спокойной передвигаться, потоки воды сбивают с ног людей. Местами образовались целые водопады, а в центре горда забил "фонтан".
Очевидцы делятся в соцсетях последствиями непогоды.
Ливень сопровождали шквал и град
Непогода начала бушевать в городе еще 17 августа. Стихия превратила некоторые улицы в реки. Например, затопило часть улицы Панаса Мирного. У озера вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала в водоем.
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В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды:
подтопило 5 подвалов жилых домов;
ветер свалил 16 деревьев.
спасатели откачали более 2 тысяч квадратных метров воды.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.
Также напомним, ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.