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Хотел провезти в бензобаке: в Херсонской области СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в РФ

13 июля 2021 11:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Во время обысков правоохранители обнаружили еще одну партию марихуаны

Правоохранители изъяли каннабис. Фото: СБУ/Facebook

Правоохранители изъяли каннабис. Фото: СБУ/Facebook

СБУ в Херсонской области проводит системные меры борьбы с организованными группировками, которые занимаются изготовлением и контрабандой оптовых партий наркотиков. Недавно заблокировали попытку криминалитета организовать канал контрабанды наркотиков в РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"На контрольном пункте "Каланчак" задержали наркодельца, который перевозил в тайнике, оборудованном в бензобаке автомобиля, более 16 кг каннабиса. Во время обысков по месту жительства злоумышленника, правоохранители обнаружили еще одну, подготовленную к сбыту партию наркотиков", – говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются следственные действия.

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С начала года на территории региона было обнаружено и уничтожено восемь плантаций каннабиса на общую сумму более 40 млн грн., по ценам "черного рынка".

Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с нардепом Виктором Медведчуком.

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