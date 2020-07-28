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На курорте в Херсонской области полицейский спас детей ценой своей жизни

28 июля, 11:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Старший сержант, не колеблясь, бросился на помощь

На курорте Арабатская стрелка в Херсонской области полицейский бросился спасать детей, которых уносило течением, однако в результате происшествия он погиб.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, в свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку.

33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах течением относит на глубину. Не колебаясь, он бросился им на помощь, а следом – другие взрослые курортники.

"Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", – говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге утонул пожилой мужчина, спасая внучку.

Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Спасатели рассказали о сотнях утонувших украинцев. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Кроме того, смотрите в видеосюжете о том, как проходят рейды спасателей по пляжах:

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