На курорте в Херсонской области полицейский спас детей ценой своей жизни

На курорте Арабатская стрелка в Херсонской области полицейский бросился спасать детей, которых уносило течением, однако в результате происшествия он погиб.
Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, в свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку.
33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах течением относит на глубину. Не колебаясь, он бросился им на помощь, а следом – другие взрослые курортники.
"Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", – говорится в сообщении.
На данный момент обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге утонул пожилой мужчина, спасая внучку.
Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Спасатели рассказали о сотнях утонувших украинцев. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
Кроме того, смотрите в видеосюжете о том, как проходят рейды спасателей по пляжах:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк