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Играли с ружьем: в Житомирской области подросток выстрелил в ребенка

5 июля 2021 15:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дети были в гостях и устроили опасные игры – у мальчика ранение грудной клетки

Дети нашли ружье в одном из помещений. Фото: Нацполиция

Дети нашли ружье в одном из помещений. Фото: Нацполиция

В Новоград-Волынском районе Житомирской области игра детей едва не закончилась трагедией. 13-летний мальчик выстрелил в 11-летнего из ружья, которое нашли в кладовке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент случился утром 4 июля в селе Бастова Рудня, оба мальчика были в гостях. В одном из помещений они нашли пневматическое ружье и начали с ним играть. Тогда старший мальчик и попал в младшего.

Пострадавшего отвезли в Пулинскую больницу и прооперировали: у него было ранение грудной клетки. На место инцидента родители не вызывали полицию, о стрельбе копам сообщили медики.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Они начали уголовное производство.

Напомним, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

Кроме того, в Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.

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