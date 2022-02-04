Имеет элементы пропаганды. В Полтаве убрали памятник Суворову

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Инициатором демонтажа стал Украинский институт национальной памяти (УИНП).
Об этом сообщает издание "Полтавщина".
Что известно?
В Украинском институте национальной памяти считают, что памятник Суворову несет в себе элементы советской наглядной агитации и пропаганды.
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Памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, но его демонтировали. В 2021 году памятник переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации.
Как заявил глава УИНП Антон Дробович, монумент не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники и тому подобное. По его словам, данный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости.
"Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", – отметил Дробович.
Он добавил, что установка памятника российскому полководцу – это фактически акт возвеличивания одного из видных героев государства-агрессора.
В Киеве хотят демонтировать "Родину-Мать": что будет на ее месте
Киевляне предлагают демонтировать монументальную скульптуру "Родина-Мать". А вместо нее хотят видеть Архистратига Михаила. Об этом идет речь в петиции на сайте Киевсовета.
С таким предложением выступил киевлянин Александр Артемов.
"Статуя "Родина-Мать" на Печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и является одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы. Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества", – написал он.
Однако он также уверен, что демонтаж кажется нецелесообразным.
"Во-первых, поскольку он прочно вписался в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям", – добавляет Артемов.
По его словам, поскольку женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую Архистратига Михаила – "патрона нашего города".
"С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", – говорится в петиции.
Отметим, что Архангел Михаил – главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов в авраамических религиях. В православии его называют Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов".