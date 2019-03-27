Индия заявила об успешном испытании антиспутникового оружия

Индия вошла в число великих космических держав. заявил премьер-министр страны

Фото: Ed Dosado/Flickr..

Индия заявила об успешном испытании антиспутникового оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2a/e2e/5c9b2ae2e49cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2a/e2e/5c9b2ae2e49cf.jpg 2019-03-27T09:51:00+02:00 Другие регионы Индия вошла в число великих космических держав. заявил премьер-министр страны

Индия уничтожила спутник на низкой околоземной орбите в ходе испытания антиспутникового оружия. Об этом сообщил в среду премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации.

"Индия вошла в число великих космических держав", - сказал Моди.

Ранее сообщалось, что индийская организация космических исследований (ISRO) отправила на орбиту самый легкий в мире спутник Kalamsat-V2 ("Каламсат-В2"), который собрали индийские студенты.

Вместе с Kalamsat-V2, который представляет собой куб со стороной 10 см, ракета-носитель вывела на орбиту 740-киллограмовый индийский военный спутник наблюдения за Землей Microsat-R. Это первый космический запуск ISRO в текущем году. Первый спутник Kalamsat был создан в 2017 году группой старшеклассников и студентов из южного индийского штата Тамилнад, он весил всего 64 грамма.

Ранее также сообщалось, что Индия совершила 67-ой успешный запуск ракеты с расположенного в Бенгальском заливе космодрома Шрихарикота. Индийская организация космических исследований запустила ракету-носитель GSLV Mk-III-D2, которая должна вывести на околоземную орбиту спутник связи GSAT-29 весом 3423 кг.

Данный спутник обеспечит связью и интернетом отдаленные районы страны, в частности горные регионы штата Джамму и Кашмир, а также будет вести наблюдение за земной поверхностью и акваторией Индийского океана.

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