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Инфицированный коронавирусом житель Житомира показал бокс-"холодильник" (видео)

23 марта, 11:37

Руслан Ровик

Пациенту приходится жить в палате, где невозможно согреться

Житель Житомира, у которого обнаружили коронавирус, снял видео из своей палаты в местной больнице и показал, как ему приходится жить в "холодильнике".

Ролик мужчина под ником Вадим Оптимист выложил на своей странице в Facebook.

"Друзья, я решил снять видео-подтверждение температуры в моем боксе, чтобы меня не обвиняли в подтасовках", – заявил он.

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Мужчина показал, что термометр в его палате показывает 16 градусов, при том, что регулятор батареи отопления установлен на максимум.

"Вы спросите меня, как я греюсь? На третий день после поступления мне дали одеяло дополнительное. Это, кстати, постельное белье – мое, домашнее, его мне передали. Ну и горячий чай – мне передали чайник и я греюсь горячим чаем", – добавил пациент.

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В завершение ролика мужчина пожелал тем, кто будет смотреть это видео: "Не болейте! Все мы выздоровеем и забудем это".

Напомним, ранее мужчина пожаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

Также ранее сообщалось, что инфицированный возил за границу целую группу туристов и вместе с ними возвращался самолетом.

Видео: Житомир.инфо

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир карантин бокс палата пациент коронавирус

Источник: Сегодня

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