Иностранные студенты-медики добились восстановления и продолжат обучение в Кропивницком

Сотни иностранных студентов продолжат свое обучение в Кропивницком

Иностранные студенты-медики продолжат обучение на Донбассе. Фото: Сегодня

Иностранные студенты-медики добились восстановления и продолжат обучение в Кропивницком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a7/dea/5c65a7deafbeb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a7/dea/5c65a7deafbeb.png 2019-02-14T19:50:07+02:00 Другие регионы Сотни иностранных студентов продолжат свое обучение в Кропивницком

Иностранные студенты-медики, отчисленные из Донецкого медицинского университета, продолжат свое обучение в Кропивницком, где сейчас расположен вуз.

850 иностранцев были отчислены на прошлой неделе за долги. Несколько дней подряд студенты устраивали акции протеста, ведь деньги за обучение, по их словам, они исправно платили компании-посреднику, через которую устраивались на учебу.

При этом на счета университета средства так и не поступили. Позже ректор университета был отстранен от работы, а новый руководитель отменил приказ об отчислении иностранцев. Специальная комиссия занимается расследованием правомерности действий предыдущего руководителя и вместе со стражами порядка будут искать пропавшие деньги.

"Эта комиссия должна выяснить и устранить те причины, которые привели к этому приказу для того, чтобы студенты продолжали обучение законно", – отметила Ирина Торбенко, исполняющая обязанности декана международного факультета Донецкого национального медицинского университета.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний.

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