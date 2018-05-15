Интернет – в села: как подключение к сети может спасти вымирающие деревни

Доступ ко всемирной паутине поднимет на новый уровень не только медицинские услуги в селах, но и их привлекательность для туристов

Интернет в селах поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, возродит вымирающие села и дать заработок селянам. Жителям глубинки не придется ездить по любому поводу к районным врачам: кардиограмму или УЗИ можно сделать в местном медучреждении, а заключение через пару минут даст специалист из любого областного центра. Все это – благодаря широкополосному интернету.

Оксановка Винницкой области расположена на границе с Молдовой. Здесь чистый воздух, прозрачный Днестр и уникальный скальный храм, которому больше 1300 лет – словом, есть на что посмотреть и есть где отдохнуть, но об этом селе мало кто знает, кроме местных жителей. о

Это село – из тех, которые принято называть "вымирающими". Жителей в Оксановке – всего 55 человек, но мириться с тем, что их село может исчезнуть с карты Украины они не собираются. Местные жители уверены, что возродить село им поможет зеленый туризм.

Однако турист в этих краях – большая редкость. В селе нет ни мобильной связи, ни интернета. Об уникальном храме и пещерах с древними наскальными рисунками местные жители хотят рассказать в соцсетях, чтобы люди захотели сюда приехать и увидеть все своими глазами. Они уверены, что окно в мир пробьют через интернет.

Эко-туристов тут уже ждут – и в специально построенном хостеле, и у себя в домах. Приезжих обещают не только приютить, но и научить доить корову, а также угостить свежей клубникой и медом.

А всего в 19 километрах от Оксановки расположена известная на весь мир Буша, которая тоже считалась "вымирающей". Но дома здесь начали покупать скульпторы и художники, и сельские хаты превратились в произведения искусства. Фотографии и отзывы выкладывают в соцсети, и результат – налицо: сюда со всех уголков планеты ежегодно приезжают 80 тысяч туристов.

Незаменим интернет и в медицине – особенно в сельской. Напомним, принятая в Украине программа реформы медицины в селах предусматривает в том числе и телемедицину – использование интернета для получения жителями сел консультаций из медучреждений областных центров.

"Новый кардиограф у нас есть, у нас есть тридекс – это тоже аппарат, который делает кардиограмму, передает сразу в Винницу, и сразу нам дает из Винницы результат. Кардиоцентр делает расшифровку специалистами, и мы уже можем назначить больному лечение", – рассказала семейный врач Анна Кальник.

Похвастаться устойчивым доступом к интернету могут единицы украинских сел. Мобильная и спутниковая связь – неустойчивы к погоде: не работают при сильном ветре, снеге или дожде. При этом прокладывать оптоволокно в селах провайдеры не торопятся – это неприбыльно.

Таким образом, почти 8,5 миллионов украинских селян остаются за бортом цивилизации из-за отсутствия стабильного подключения к интернету. Решением проблемы уже занимается Госагентство по вопросам цифрового регулирования – обсуждают тему с поставщиками связи и интернета.

Самый крупный в Украине – "Укртелеком", и в компании готовы охватить всемирной информационной паутиной 6 миллионов человек.

"Отпадут барьеры пользования современными цифровыми услугами медицинскими, административными, образовательными, учебными и, наконец, коммерческими", – отметил директор ПАО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

На прокладку оптоволокна в села потребуется 6 миллиардов гривен. 2,8 млрд грн из них готов инвестировать "Укртелеком", остальное предстоит искать государству. Суммы немалые, но за ними – развитие сел и их омоложение, ведь молодежь – все больше работает через интернет, и лучше, когда он есть в родном доме.

Напомним, в прошлом году парламент принял президентский законопроект о поддержке медицины в селе. В этом году на здравоохранение в селах власть потратит 1 млрд грн, еще 4 млрд госбюджет выделил в прошлом году. Эти деньги пойдут на оборудование кабинетов врачей, строительство новых медпунктов, закупку транспорта для докторов и строительство дорог от удаленных сел к больницам.