Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: найден человеческий скелет и вещи девушки
Девушка пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась
Вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые могут принадлежать пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.
На месте работают эксперты и криминалисты. В полиции добавили, что окончательное решение будет принято после проведения экспертизы, которая будет длиться больше месяца.
В то же время, по данным УНИАН, родственники пропавшей несовершеннолетней опознали ее вещи.
Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.
Также полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.
Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.
Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.
Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.
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