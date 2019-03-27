Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: найден человеческий скелет и вещи девушки

Девушка пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась

Фото: полиция.

Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: найден человеческий скелет и вещи девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b71/bf8/5c9b71bf85016.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b71/bf8/5c9b71bf85016.jpg 2019-03-27T14:58:33+02:00 Другие регионы Девушка пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась

Вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые могут принадлежать пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

На месте работают эксперты и криминалисты. В полиции добавили, что окончательное решение будет принято после проведения экспертизы, которая будет длиться больше месяца.

В то же время, по данным УНИАН, родственники пропавшей несовершеннолетней опознали ее вещи.

Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Также полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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