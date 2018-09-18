Использовал восьмимесячную дочь для порно: отцу-педофилу объявили еще одно подозрение

Сегодня, 11:18

Мужчина, как выяснили правоохранители, не только снимал ребенка, а и насиловал девочку

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области

Правоохранители объявили 27-летнему жителю Житомирской области, который использовал свою восьмимесячную дочь для порно, объявили дополнительное подозрение по ч. 3 ст. 153 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Это решение было принято после получения результатов экспертиз техники, которую изъяли у мужчины. Фото и видео, найденные на компьютере и телефоне горе-отца, подтверждают его насильственные действия в отношении дочери.

"Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") и ч. 3 ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом") УК Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается", – рассказали в полиции.

Напомним, 12 июля в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете. В июле суд в Киеве избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 

Мы уже писали о том, что в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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