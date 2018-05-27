Истребители ВВС Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством

Истребители Армии обороны Израиля нанесли в субботу поздно вечером удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством, говорится в заявлении армейской пресс-службы, – передает ТАСС.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удар по военным целям в принадлежащем террористической группировке ХАМАС лагере на юге сектора Газа, – сказано в документе. – Атака произведена в ответ на инцидент, в ходе которого ранее в субботу несколько подозреваемых нарушили израильскую границу и попытались нанести ущерб инфраструктуре безопасности, а также на продолжающиеся попытки сломать забор безопасности в ходе беспорядков на границе, которые регулярно организовывает ХАМАС".

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Военные добавили, что "рассматривают с соответствующей серьезностью угрозу, которую представляют ежедневные попытки ХАМАС нанести ущерб инфраструктуре безопасности на израильской территории" и "полны решимости выполнить свою миссию по защите граждан Израиля".

"ХАМАС несет ответственность за все угрозы, исходящие с территории сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета", – подчеркнули в израильской армии.

С 30 марта в столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля и сектора Газа погибли 114 палестинцев, еще более 13 тысяч получили ранения различной тяжести или отравились газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Среди получивших ранения – около 2 тысяч подростков, более 1 тысячи женщин. Многотысячные выступления в Газе начались с конца марта, семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.