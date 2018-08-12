Из Чернобыльской зоны пытались вывезти радиоактивный металлолом

Нарушители собирали металл в заброшенных зданиях и выкапывали из земли

Правоохранители выявили двух жителей Житомирской области, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны металлолом, сообщает Госпогранслужба.

Так, по информации пограничников отделения инспекторов пограничной службы "Млачевка" отдела "Иванков", правоохранители обнаружили двух жителей города Коростень, которые на автомобиле "ВАЗ" перевозили с запрещенной зоны почти 100 килограммов металлолома.

Металл мужчины собирали в заброшенных зданиях и выкапывали из земли.

Сотрудниками полиции на "охотников за металлом" составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Мероприятия продолжаются.

В сообщении отметили, что пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжают осуществлять активные меры по недопущению вывоза из зоны отчуждения и накопления в контролируемых пограничных районах радиоактивно загрязненного металлолома.

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники. Житель Полесского района собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы Чернобыльской зоны.

Также похожий случай произошел в конце июня. Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи села Новые Соколы обнаружили 24-летнюю девушку, которая собрала в чернобыльском лесу 10 литров черники. Лесные ягоды, которые были изъяты, вероятнее всего, предназначались на продажу.

Ранее в Чернобыльской зоне полицейские задержали мужчину, который занимался экстремальным туризмом.